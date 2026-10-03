“Rezo por vos”: Pampita y Rocío Marengo, las famosas fieles que peregrinaron a Luján bajo la lluvia

Las dos se sumaron a la tradicional caminata desde Liniers hasta la Basílica. Pampita compartió imágenes del recorrido y Marengo contó que hizo la peregrinación para agradecer el nacimiento de su hijo Isidro.

La lluvia y el frío no fueron impedimento para miles de personas que este sábado se sumaron a una nueva edición de la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján. Entre los fieles que emprendieron los cerca de 60 kilómetros desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica, estuvieron dos figuras conocidas del espectáculo: Pampita Ardohain y Rocío Marengo.

Ambas compartieron parte de la experiencia a través de sus redes sociales y mostraron cómo enfrentaron el recorrido bajo un cielo cubierto y una lluvia que acompañó buena parte de la jornada. Cada una, además, le dio un significado particular a la caminata.

Para Pampita, la peregrinación es una tradición que se repite desde hace varios años y que está atravesada por distintas experiencias personales. Marengo, en tanto, decidió emprender el camino para agradecer por el nacimiento de su hijo Isidro, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort.

Pampita, otra vez camino a Luján

Pampita comenzó la jornada en la Iglesia de San Cayetano, donde se fotografió junto a dos amigas frente a la imagen de la Virgen antes de iniciar la caminata.

“Luján allá vamos”, escribió en sus redes sociales junto a la imagen, dando cuenta del inicio de un nuevo recorrido.

Antes de ponerse en marcha, la conductora también mostró algunos de los preparativos para afrontar los kilómetros que tenía por delante. Entre ellos, se colocó apósitos en los pies para prevenir la aparición de ampollas y eligió un piloto gris oscuro con capucha para protegerse de la lluvia.

A medida que avanzaba el recorrido, Pampita fue compartiendo imágenes de la multitud de peregrinos que transitaba por la ruta. La lluvia generó dificultades en distintos sectores, con zonas anegadas, barro y grandes charcos que obligaron a los caminantes a modificar el paso.

En medio de la multitud también avanzaba la imagen de la Virgen, protegida por un nylon transparente para evitar que el agua afectara su estructura.

Pese a las condiciones climáticas, Pampita se mostró junto al resto de los peregrinos y continuó el recorrido hacia la Basílica.

Una tradición con distintos significados

La relación de Pampita con la peregrinación a Luján se remonta a varios años y está vinculada a distintos momentos de su vida personal.

En 2021, por ejemplo, había realizado el recorrido junto a Barby Franco durante una jornada marcada también por el mal tiempo. En aquella oportunidad, ambas habían improvisado protección con bolsas de nylon para continuar caminando.

La peregrinación también tuvo un significado especial para Pampita después de la muerte de su hija Blanca, en 2012. En distintos momentos contó que había realizado la caminata como parte de un pedido relacionado con la posibilidad de volver a ser madre.

Años después regresó para agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán.

En 2024, además, la caminata volvió a estar atravesada por un momento personal. Pampita llegó a la Basílica entre lágrimas, apenas una semana después de haber anunciado su separación de García Moritán. Durante el recorrido recibió muestras de afecto de distintos peregrinos.

En esta oportunidad, antes de comenzar la marcha, la conductora acompañó las imágenes con una reflexión sobre el significado de peregrinar.

“Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón”, escribió.

Y agregó: “Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”.

Rocío Marengo y una promesa por Isidro

Otra de las famosas que decidió sumarse a la peregrinación fue Rocío Marengo. En su caso, el motivo estuvo directamente relacionado con el nacimiento de su hijo Isidro, fruto de su relación de 12 años con Eduardo Fort.

Antes de salir de su casa, la conductora se acercó al cochecito donde descansaba el bebé y le explicó el motivo de su ausencia.

“Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso, te amo. Te amo mucho”, le dijo al pequeño.

Luego, entre muestras de cariño, le preguntó si le gustaba el atuendo que había elegido para enfrentar la caminata.

Ya en Liniers, Marengo mostró cómo se preparó para afrontar las condiciones climáticas. Eligió un pilotín celeste sobre la ropa impermeable y llevó un paraguas para protegerse de la lluvia y el viento.

A pesar del mal tiempo, mantuvo el entusiasmo durante los primeros kilómetros y fue registrando parte del trayecto en sus redes sociales.

De Liniers a Luján, bajo la lluvia

La peregrinación comenzó durante la madrugada del sábado y tuvo su punto de partida tradicional en la Iglesia de San Cayetano, en Liniers. La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10, mientras que la misa central se celebrará el domingo a las 7 en la Basílica de Luján.

Marengo fue mostrando algunas de las localidades que atravesó durante el recorrido, siguiendo el trazado cercano al Ferrocarril Sarmiento. Castelar, Ituzaingó y Merlo quedaron atrás mientras continuaba el camino hacia Luján.

En distintos momentos, la lluvia dio paso a algunos claros y el cielo comenzó a despejarse. Después de las primeras horas de caminata bajo el agua, la aparición del sol fue recibida como un alivio por los peregrinos.

Para Marengo, el recorrido tuvo un objetivo concreto: agradecer por la llegada de Isidro, uno de los grandes acontecimientos de su vida reciente.

Así, mientras miles de fieles avanzaban por la ruta con pedidos, agradecimientos y promesas personales, las dos figuras del espectáculo se sumaron a una tradición que año tras año reúne a personas de distintos lugares y con historias diferentes.

Pampita, con una peregrinación atravesada por momentos importantes de su vida, y Marengo, con una promesa vinculada al nacimiento de su hijo, compartieron el mismo camino hacia la Basílica de Luján, esta vez bajo una persistente lluvia.