El actor se refirió al conflicto por las inversiones en Orsai Audiovisuales y consideró que el escritor pudo haber tenido dificultades para administrar el proyecto. También cuestionó que se pudiera garantizar el éxito de una producción artística.

Ricardo Darín se refirió a las denuncias por presunta estafa contra el escritor Hernán Casciari, presentadas por un grupo de socios productores de Orsai Audiovisuales, y dio su mirada sobre la controversia que involucra a la empresa y a sus inversores. Consultado por Intrusos, el actor consideró que el conflicto podría estar relacionado con cuestiones administrativas y afirmó que prometer resultados en un proyecto artístico fue “un error por parte de él”.

La conversación se produjo cuando un cronista del programa de América le preguntó si estaba al tanto de la situación que atraviesa Casciari y de las personas vinculadas con las producciones de Orsai. “Me parece que eso va más por el lado administrativo que artístico”, respondió Darín.

El actor también contó que, cuando escuchó hablar del proyecto años atrás, tuvo la impresión de que sería difícil de administrar. “Sobre todo si hay tanta gente que colabora, es difícil estar en contacto permanente con todos ellos y estar al tanto de qué es lo que ocurre”, explicó.

De todos modos, aclaró que se trataba de una apreciación personal y que no tenía información directa sobre el caso. Además, señaló que no conoce personalmente a Casciari ni había recibido propuestas laborales de su parte.

La advertencia de Darín sobre las inversiones

Consultado sobre si le sorprendía la denuncia, Darín respondió que sí. Luego, hizo referencia a las declaraciones del escritor, quien habría rechazado que se calificara el episodio como una estafa porque, según su postura, ese no habría sido el propósito de la iniciativa.

“Cosa que me parece que sí debe ser así”, sostuvo el actor, antes de plantear que pudo haber existido algún problema de gestión. “Ahí debe haber ocurrido algo, problemas administrativos o se le fue de las manos”, señaló, aunque insistió en que no tenía elementos para establecer qué había sucedido.

El momento más contundente de la entrevista llegó cuando el cronista le preguntó por las presuntas promesas de rentabilidad que habrían recibido los inversores. “Eso fue un error por parte de él”, afirmó Darín.

Enseguida, explicó su postura sobre los riesgos que implica cualquier emprendimiento cultural: “En ningún proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”.

Según el actor, el resultado de una producción depende de múltiples factores y no puede garantizarse de antemano. “Es algo que está librado a cómo resulte, cómo salga, cuál sea el resultado”, agregó.

Antes de cerrar el tema, volvió a marcar los límites de su opinión: “Me parece que ahí sí es probable que haya cometido un error, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé”.

De qué se trata la denuncia contra Casciari

La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por 18 socios productores que aseguran haber invertido dinero en proyectos audiovisuales de Orsai Audiovisuales.

Según sostienen los denunciantes, Casciari habría promocionado las inversiones con promesas de rentabilidad que no se habrían cumplido. También cuestionan la información recibida sobre el destino de los fondos aportados.

La presentación judicial apunta contra el escritor, quien además es socio gerente de la empresa, por presunta estafa. Las acusaciones deberán ser analizadas en el ámbito judicial y no implican, por sí mismas, que exista una responsabilidad penal acreditada.

En ese contexto, las declaraciones de Darín sumaron una nueva voz a la controversia. El actor centró su análisis en las dificultades para administrar proyectos con numerosos inversores y en la imposibilidad de asegurar de antemano el éxito de una producción artística, sin emitir una conclusión sobre la responsabilidad legal de Casciari.