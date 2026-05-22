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Ricardo Darín sorprendió al defender a Wanda Nara tras la polémica por el Martín Fierro

Por Redacción

Ricardo Darín sorprendió al meterse en la polémica que se generó tras la consagración de Wanda Nara en los premios Martín Fierro 2026 y salió públicamente a defenderla luego de las críticas que recibió por haber ganado la categoría a mejor conductora.

“Wanda lo hizo muy bien”, afirmó el actor, que además confesó seguir sus programas en televisión.

Recordemos que, la mencionada polémica se instaló luego de que Wanda se impusiera en una terna repleta de figuras con extensa trayectoria en conducción televisiva, lo que generó cuestionamientos dentro del ambiente artístico y mediático.

Darín fue contundente al expresar su respaldo: “Yo soy team Wanda porque se inventó a sí misma”, dijo al destacar la capacidad de la empresaria y conductora para reinventarse y sostenerse en el centro de la escena pública.

Así, las declaraciones del protagonista de "El Eternauta" llamaron especialmente la atención porque se sumaron a un debate que venía creciendo en torno a la legitimidad del premio entregado por APTRA.
Vale destacar que, en las últimas horas también aparecieron críticas por la conformación de las ternas y versiones cruzadas sobre la votación, mientras distintas figuras del espectáculo salieron tanto a cuestionar como a defender a Wanda Nara.

Lejos de esquivar la controversia, Darín optó por señalar el fenómeno mediático construido por Wanda a lo largo de los años, desde su irrupción en la televisión hasta su consolidación como conductora y figura internacional.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en las redes y aportaron un respaldo inesperado en medio de uno de los escándalos más comentados posteriores a la entrega de los Martín Fierro.

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