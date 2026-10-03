Ricardo Soulé: adiós a un pionero que le dio poesía y espiritualidad al rock nacional

“Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”. La frase elegida por la familia de Ricardo Soulé para despedirlo resume buena parte de aquello que el músico buscó durante casi seis décadas: trascender su tiempo a través de las canciones.

El fundador de Vox Dei y figura esencial de la primera generación del rock argentino murió el viernes a las 6.43, a los 76 años. Su partida se produjo pocas semanas después de que anunciara un alejamiento temporal de los escenarios por un problema de salud que decidió atravesar en la intimidad.

Soulé había nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, la ciudad donde también será despedido. Sus restos son velados en la Casa de las Culturas y hoy, entre las 7 y las 11, podrán acercarse familiares, amigos, colegas y admiradores.

DE QUILMES A LA HISTORIA

Tenía apenas 17 años cuando comenzó la aventura que cambiaría su vida. En 1967 formó junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy el grupo inicialmente llamado Mach 4, que dos años después se transformaría en Vox Dei.

Soulé fue guitarrista, violinista, cantante y compositor, pero fundamentalmente uno de los motores creativos de la banda. En 1970 llegó “Caliente”, el álbum debut, que contenía una canción destinada a atravesar generaciones: “Presente (El momento en que estás)”.

La había compuesto a los 17 años a partir de una ruptura sentimental. Con los años, aquella reflexión adolescente sobre el carácter efímero de la vida escapó de las fronteras del rock para incorporarse al cancionero popular argentino.

Pero Vox Dei todavía tenía por delante su apuesta más ambiciosa.

En 1971 publicó “La Biblia”, una obra conceptual inspirada en las Sagradas Escrituras que se convirtió en uno de los discos fundamentales del rock argentino.

Más de medio siglo después, Soulé encontraba en su dimensión espiritual la explicación para semejante supervivencia. “Esta obra tiene una espiritualidad tan fuerte, pero tan fuerte, que es indestructible”, decía hace apenas dos años. Para él tenía “la vigencia de lo inoxidable, de lo imperecedero”. “Es como una porción de la eternidad”, definía.

La obra tendría, además, un capítulo especial en La Plata: en 1997 pudo interpretarla frente a la Catedral con la orquestación que había imaginado originalmente décadas atrás.

MEDIO SIGLO RECORRIDO

Las idas y vueltas con Vox Dei fueron numerosas. Soulé dejó la banda en los años 70, viajó a Inglaterra, regresó y protagonizó diferentes reuniones mientras construía paralelamente una extensa carrera solista.

Él mismo reconocía que ninguna de esas experiencias alcanzó la dimensión de aquellos primeros años. “Vox Dei tiene una preponderancia dentro de mi carrera inalcanzable”, admitía en una de sus últimas entrevistas. Y destacaba algo que lo maravillaba: las letras que había escrito entre 1970 y 1975 no solamente continuaban siendo recordadas, sino que incorporaban nuevos seguidores entre los jóvenes.

Soulé tampoco vivía encerrado en aquella época. Seguía escuchando música contemporánea y mencionaba especialmente a Eruca Sativa: “Hacen una música muy potente”.

Tenía, sin embargo, una mirada crítica sobre la transformación cultural provocada por la tecnología. Consideraba que la música había perdido parte de su profundidad porque también la vida se había vuelto más superficial. Y creía que las obras necesitaban tres cosas cada vez más difíciles de encontrar: “la soledad, el silencio y el sosiego”.

Al mismo tiempo celebraba un cambio. Los músicos que en los comienzos del rock argentino habían sido observados con sospecha finalmente eran reconocidos como pioneros.

“Hoy todos se quieren sacar una selfie con nosotros, antes los únicos que te tomaban una foto eran los policías”, ironizaba. Para Soulé, que aquellas canciones fueran estudiadas incluso en las universidades demostraba cuánto había cambiado el lugar del rock en la cultura argentina.

EL ÚLTIMO MENSAJE

El 11 de septiembre había llegado la primera señal pública sobre su salud. Soulé anunció que suspendía sus presentaciones y compromisos, aunque evitó revelar el diagnóstico.

“Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo”, escribió entonces. Esperaba volver a los escenarios y pidió privacidad para afrontar junto a su familia “un nuevo reto de la vida”.

Pero no pudo concretarlo.

Su muerte provocó una inmediata sucesión de despedidas. Ricardo Mollo, Richard Coleman, Juanchi Baleirón e Iván Noble estuvieron entre los músicos que recordaron su influencia. Coleman reveló incluso que Soulé había protagonizado el primer recital de rock que vio en su vida, cuando tenía 13 años.

Las despedidas terminaron confirmando aquello que el propio Soulé había advertido: los jóvenes que alguna vez fueron perseguidos por tocar rock terminaron convertidos en referentes de varias generaciones.

En su última etapa seguía sorprendiéndose de que chicos nacidos décadas después de “La Biblia” y “Presente” encontraran algo propio en aquellas canciones.