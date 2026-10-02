Robbie Willamas y Granata, otra vez juntos: un mensaje y el ¿despiste? del cantante británico

Robbie Williams brindó el primero de sus tres shows en el Arena de Buenos Aires y sorprendió a todos con una mención a su supuesto encuentro con la famosa argentina en 2004.

El cantante no se guardó nada. Así, Robbie Williams sorprendió al público durante su primer show en Buenos Aires con un comentario que rápidamente remitió a su supuesto encuentro con Amalia Granata en 2004.

Todo ocurrió en un breve parate donde aprovechó para conversar con los presentes.

“Siento mucho haber tardado tanto. Perdón por... ¡los 20 años que pasaron!”, arrancó diciendo el cantante británico.

Después, reflexionó y lamentó cómo las adicciones le impidieron venir antes al país. “Es culpa mía, culpa mía. Fue lamentable. Por aquel entonces estaba en rehabilitación. Pero ahora estoy bien”, explicó entre risas.

Ya con la atención de un estadio colmado, lanzó una frase que nadie se esperaba: “¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?”. Sin embargo, en medio de los gritos de los presentes, aclaró: “No es la que ustedes creen”.

En ese momento, una cámara ponchó a un hombre que estaba en el público y Robbie aprovechó para hacer un paso de comedia. “No lo reconocí porque ahora lleva barba. Siempre tan amoroso. Reconocerí­a esos ojos en cualquier parte. Me alegra volver a verte, Diego. ¡Qué alegría!”, expuso con humor.

De esta manera, se divirtió con el público y dejó en claro que conoce el mito de su noche de pasión con la actual diputada provincial.

El chiste del cantante ocurrió pocas horas después de que Granata volviera a quedar vinculada a su visita a la Argentina. Recordemos que, la diputada provincial fue vista entrando al Hotel Faena, donde Williams se está hospedando durante su estadía en Buenos Aires.

Vale destacar que, la historia entre ambos se remonta a 2004. Williams había llegado al país para presentarse en Videomatch y, según contó Granata meses atrás, después de ese encuentro televisivo ambos se cruzaron en un hotel.