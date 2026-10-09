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Conflicto con TELEFé

Robertito Funes: “Me piden que pase a monotributo sin cobrar nada”

Por Redacción

Roberto Funes Ugarte se mostró molesto por la modificación en su contrato en Telefé y afirmó: “Me piden que pase a monotributo sin cobrar nada”.

En su programa de streaming, el comunicador apuntó: “Hace un mes, me avisaron que iba a pasar del estatus de empleado en blanco a facturar”. También, indicó que le dijeron que él era “el último talento que quedaba por facturar”.

Las autoridades del canal le “explicaron cómo sería el contrato que debía firmar”, sin embargo, algo no “cerraba”: “¿Cómo me piden que pase a facturar cuando fui empleado en blanco durante ocho, casi nueve años?”.

“Le pasa a todo el mundo, no sólo a mí. Hasta el momento seguimos en conversación y por eso soy bastante cauto”, agregó.

“Tiene que haber un reconocimiento económico (...) Estoy en un limbo y tengo que arreglarlo con abogados. Me piden que pase a facturar sin llevarme ningún peso extra, nada”, cerró.

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