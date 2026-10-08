Roberto Funes Ugarte reveló detalles de su contrato en Telefe y encendió las alarmas

El periodista Roberto Funes Ugarte se refirió a las versiones que hablaban de su salida de Telefe, donde actualmente trabaja como movilero de A la Barbarossa.

Así, Funes Ugarte explicó que todavía mantiene conversaciones con el canal por su contrato.

"Esto viene ya gestándose hace más o menos un mes. Una situación poco feliz para mí en cuanto a que soy empleado de una empresa y estoy en blanco. Como todo el mundo sabe, la gente que está en blanco durante años, en este caso en mi caso ocho casi nueve, han sido años de aporte, años de de cobrar en blanco con un recibo de sueldo, por supuesto, con las deducciones correspondientes a las prepagas obras sociales, como les quiera llamar", comenzó contando el periodista, al tiempo que agregó: "Y obviamente llega un punto en que decís, 'bueno, tengo la tranquilidad, que es poco común hoy que estés en blanco'. Pero por suerte a mí durante todo este tiempo en Telefe estuve, o estoy en blanco, no sé cuál es la situación".

Asimismo, el cronista reveló: "El tema es que hace un mes me avisan, yo lo voy a contar y esto está totalmente consensuado con ustedes, no sé con quién más, pero había que consensuarlo con alguien, pero me avisan que yo iba a pasar del estatus de empleado en blanco a facturación, o sea, que quedaba o que en realidad el último talento que quedaba por facturar era yo y dije, 'Okay, facturo, pero ¿cómo arreglamos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que llegar a un acuerdo donde yo pueda contar con ese dinero que aporté durante 8 años y así sí no hay drama. Vamos y arreglamos'. De muy buena manera. Me explicaron todo como tenía que ser. Nos pasa todo".

"De repente las empresas deciden que hay gente a la que pasan a retiro voluntario, hay gente que la despiden, hay gente que la pasan a facturar, pero todo eso se tiene que consensuar y tiene que haber un reconocimiento económico. En este caso, hasta hasta el momento estamos en charlas, por eso yo estoy siendo bastante cauto, porque estoy en conversaciones con las personas que se harían cargo de esta situación y yo los quiero mucho a la gente en este tiempo con la que he trabajado", aseguró el mencionado periodista.

"Lo cierto es que hoy por hoy yo estoy en un limbo que no sé, tengo que arreglarlo con con temas de abogados y contadores, que es lo que menos me gusta, porque para mí la letra chica es un espanto, es un embole. Me gustaría que esto se solucione pronto para poder contarles a ustedes cómo terminó el cuento. Hasta el momento lo que sí es que a mí me piden es que pase a facturar", cerró Roberto Funes Ugarte.