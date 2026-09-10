Roberto Pettinato planea su regreso a la televisión: “Va a ser un formato polémico”

Luego de varios años alejado de la televisión, tras las denuncias por parte de excompañeras de trabajo, Roberto Pettinato planea su regreso a la pantalla chica.

“Desembarcaría en la TV Pública. Ya tuvo la semana pasada su primera reunión. Quiere un regreso con todo. Lo haría con la periodista Mabel Romeo”, revelaron en el stream “La Posta”.

“En cuanto al formato, es como un late night show. Va a ser un formato muy de su estilo, polémico, con invitados que estén dispuestos a jugársela, no van a buscar gente tibia”, detallaron.