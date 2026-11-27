La modelo y conductora Rocío Marengo apuntó contra la falta de implementación de políticas públicas en el asfaltado de las rutas 47 y 42, entre otras, luego de haber sufrido un accidente por un pozo mientras conducía y sostuvo que “la gente se mata” por culpa de los gobernantes que no reparan los caminos.

A través de un video en sus redes sociales, la conductora inició: "No se trata de estar de un lado o del otro. No me importa la política. Sólo me importa ir por la calle y no tener un accidente. Hagan las cosas. Después, todos se matan por un cargo político para no hacer nada".

"¿Están esperando un accidente fatal? Si ayer me mataba, hoy obviamente iba a salir en todos los medios. Yo, porque soy Rocío y claramente puedo salir en una nota. La cantidad de gente que se muere por culpa de los políticos que no hacen nada", añadió.

Finalmente, Marengo apuntó: "Cantidad de gente que se mata por ustedes. Iba manejando tranquila y no cometí ninguna infracción. Es culpa de ustedes que ese pozo estaba ahí. Ese pozo no se hizo de ayer a hoy, sino que hace años que nadie hace nada. ¿Esperan un accidente fatal?".