Rocío Robles conmovió en Podemos Hablar al revelar la búsqueda de su hermana tras un presunto robo de bebés

La modelo Rocío Robles conmovió a todos en su paso por Podemos Hablar (PH) al revelar la dramática historia familiar que atraviesa desde hace más de tres décadas: la búsqueda incansable de su hermana Florencia, quien habría sido víctima de un cambio de bebés recién nacidos en el Hospital Provincial de Rosario en julio de 1990.

Según reconstruyó Robles en el ciclo televisivo, la historia comenzó el 10 de julio de 1990 cuando su madre dio a luz a Florencia en perfecto estado de salud. En ese momento, compartía habitación con otra mujer que atravesaba problemas de adicciones y que había manifestado su intención de entregar a su hija. Ambas tuvieron a sus bebés con apenas unas horas de diferencia, pero la hija de la compañera de cuarto falleció.

Sin embargo, durante la madrugada se desencadenó una secuencia irregular que encendió todas las alarmas en su familia. "Mi mamá pasa la noche con esta mujer al lado. En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando y se la llevan. Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto", expuso la periodista.

A partir de esa situación, los padres de Rocío comenzaron a sospechar que ambas recién nacidas habían sido intercambiadas, una hipótesis que tomaba fuerza frente a otras denuncias previas por presuntos cambios de bebés ocurridos en ese mismo centro de salud rosarino.

La incertidumbre se transformó en espanto cuando, tras insistir durante un tiempo para que les entregaran el cuerpo, recibieron "un feto en un frasco con formol y con espina bífida", una malformación severa que no coincidía en absoluto con los controles prenatales ni con el parte médico del nacimiento, los cuales confirmaban que Florencia había nacido sana.

Una causa que no fue investigada

En busca de verdad y justicia, sus padres iniciaron una causa judicial por mala praxis que se extendió durante 15 años, pero que finalmente quedó sin resolución.

Años más tarde, cuando Rocío Robles logró asentarse laboralmente en Buenos Aires y contar con los recursos económicos necesarios, decidió tomar la posta de la investigación. Impulsó la exhumación de los restos y costeó un análisis de ADN de manera privada, aunque el estudio no arrojó los resultados esperados para dar con el paradero de su hermana.

Lejos de bajar los brazos, la periodista aprovechó el espacio en televisión para brindar herramientas y acompañar a otras familias que atraviesan búsquedas de identidad biológica similares: "Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo".

En esa línea, destacó la labor de entidades como la Asociación Civil Nuestra Primera Página, con sede en Rosario, que asesora a quienes buscan sus orígenes y gestiona el envío de muestras hacia bancos genéticos internacionales. "Es una historia que está inconclusa y duele", sentenció.