Rodrigo Lussich confirmó su salida de Intrusos y el final de la dupla con Adrián Pallares

Llega a su fin una de las duplas más consolidadas de la televisión argentina. En las últimas horas, se confirmó que Rodrigo Lussich dejará la conducción de Intrusos el próximo 31 de diciembre, marcando el cierre de su etapa profesional junto a Adrián Pallares. Según explicó el propio conductor, la decisión responde a una búsqueda personal de encabezar un ciclo en soledad y a reestructuraciones de América TV.

“Yo termino la dupla el 31 de diciembre. Adrián me respeta y respeta mi decisión, pero me parece que si fuera por él, seguiría como estamos. Es una necesidad mía de conducir solo”, expresó en declaraciones en el canal de streaming Blender.

En ese sentido, Lussich detalló que la decisión no fue tomada por él ni por Pallares: “No sé quién no sigue en Intrusos... No es una decisión nuestra, es una decisión del canal. Tuve la posibilidad de conducirlo en dupla con Adrián, pero conducirlo al fin. Veremos cómo sigue. La dupla no va a seguir, eso sí. Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”.

“Nunca nos peleamos con Adrián. Hemos tenido discusiones, carajeos, pocos te diría. Con una mano los puedo contar y por cosas del laburo. Siempre lo arreglamos puertas afuera. Nunca nos peleamos en un camarín, nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero discutido, peleados, peleados, nunca estuvimos”, dejó en claro más tarde.

Consultado sobre su futuro, Lussich señaló su deseo por dedicarse de lleno al teatro y alejar un poco más de la televisión. “Me gustaría hacer el año que viene un espectáculo de teatro de humor, de stand up político. Pero no sé si haría un programa periodístico de política, trataría de no encorsetarme tanto”, remarcó.

“Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos. Porque después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la insignia”, sentenció.



