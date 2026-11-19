La polémica por los rumores que vinculan sentimentalmente a Leandro Paredes con la China Suárez sumó un capítulo inesperado. Esta vez, el protagonista fue Ángel de Brito, quien quedó en el centro de una controversia luego de que el periodista Pablo Carrozza revelara que habría recibido presiones de integrantes de La 12, la barra brava de Boca, para retractarse de sus dichos sobre el futbolista.

Según contó Carrozza, la advertencia habría llegado a través de una compañera del conductor de LAM. El mensaje, de acuerdo con su versión, fue contundente: si De Brito no salía a pedir disculpas, el problema dejaría de ser con Paredes y pasaría a ser con Boca.

“Si no sale a pedir disculpas, si no sale a retractarse de la barbaridad que dijo, el problema no lo va a tener con Leandro Paredes, el problema lo va a tener con Boca y se va a encontrar con un hincha de Boca cada vez que salga a la calle”, relató el periodista en un video que se viralizó en las redes sociales.

Carrozza sostuvo que esa situación habría precipitado la aclaración pública de De Brito, quien se despegó de las versiones que involucraban al capitán xeneize en un supuesto encuentro con la China Suárez en París.

Qué dijo Ángel de Brito sobre Paredes y la China Suárez

En medio de la repercusión, el conductor explicó que el tema había surgido a partir de un enigmático planteado por otros periodistas, entre ellos Analía Franchín, y que él simplemente había comentado esa información sin dar por confirmado ningún vínculo.

“Una fue Analía Franchín, que empezó con todo el teje. Estaban haciendo un enigmático y yo acá expliqué ese enigmático. No es que dije ‘sé que la tuvo’. De hecho dije ‘no lo sé’”, aclaró.

Para Carrozza, sin embargo, la retractación no habría sido espontánea. El periodista insistió en que el conductor modificó su postura después de recibir la advertencia y consideró que la situación había escalado más allá de una discusión sobre la vida privada del futbolista.

Así, el supuesto romance entre Paredes y la China Suárez terminó sumando una derivación inesperada: una polémica que cruzó el mundo del espectáculo, el fútbol y las barras bravas.