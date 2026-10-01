Romina Uhrig confesó su noviazgo con un productor de Telefe y destrozó a Coty Romero: "No tiene vida propia"

Coty Romero denunció que, cuando fue desvinculada de Telefe, la habían retado por hablar mal de su ex compañera, Romina Uhrig, en el stream de Gran Hermano.

Por su parte, Zoe Bogach contó lo mismo que supuestamente lo tenían prohibido.

Por eso, ella decidió salir al cruce.

"Desde que salimos de Gran Hermano habla constantemente de mí", lanzó Romina Uhrig en La Linterna, junto a Laura Ubfal. "Inventa cosas y no se hace cargo, me gustaría que me lo diga en la cara porque cuando la crucé a Coti, bajaba la cabeza", aseguró.

Romina Uhrig reveló que la bajada de línea no habría sido específicamente por ella, sino que Telefe no quería que se critique a ningún otro exjugador o persona que no sea parte de la competencia en ese momento, ni se hable de sus vidas privadas. "Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí", lanzó.

"Todo esto es por envidia y maldad porque no tienen vida propia, todo lo que digan todos ustedes, la gente mala, no me afecta ni me llega", manifestó Romina contra Coty y Zoe Bogach. Por otro lado, confirmó que está en una relación con Martín Borrillo, productor general de Gran Hermano.

Así, Coty escuchó las declaraciones de Romina y dio un paso más allá, recordándole sus polémicas con la Justicia y la política. "No entendió nada, pero qué puedo esperar de una persona que no sabe ni conjugar los verbos. Me tengo que reír. ¿Qué puedo esperar de gente que ha ocupado cargos políticos y ha hecho menos que el diputado que se rasca con la lapicera?", manifestó la influencer.

"Me ha mandado al psicólogo, pero hay gente que tiene que estar presa", tiró Coty Romero. Rolando Barbano aclaró que tanto Romina Uhrig como su ex, Walter Festa, van a ir a juicio en noviembre por presunto enriquecimiento ilícito y el próximo año, otro por presunto lavado de dinero.

"Yo estoy re contenta, vengo a sentarme a este programa a hablar de la actualidad y no al de una señora que no está lúcida (Laura Ubfal) a hablar de otros excompañeros", lanzó Coty, siendo aun más filosa. Además, la acusó a Romina de haber dicho que ella "le pegaba a sus ex": "Estuvo con el Conejo cuando estaba conmigo y con Nacho, antes". "Está 'gaga'", cerró de manera rotunda.