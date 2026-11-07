Romina Uhrig y el actor porno “más dotado” de Argentina, juntos en un boliche de Costanera

Romina Uhrig y Tomás Deffis, conocido popularmente como El Cofla, coincidieron en Costa Brava, uno de los boliches de moda de la costanera porteña. La presencia de la exdiputada y del reconocido actor de contenido para adultos no pasó inadvertida y generó repercusiones en el mundo del espectáculo.

Uhrig, quien alcanzó popularidad tras su participación en Gran Hermano, había confirmado semanas atrás que está en pareja con Martín Borrillo, productor general del reality. El vínculo ya había despertado especulaciones en redes sociales y en distintos programas de espectáculos, hasta que la propia exfuncionaria despejó las dudas.

Por su parte, El Cofla, de 24 años, es uno de los nombres más conocidos de la industria del contenido para adultos en Latinoamérica. Tomás Deffis construyó una importante audiencia en plataformas digitales y sus producciones acumulan millones de reproducciones.

El actor también ganó notoriedad por sus declaraciones sobre su vida privada y sus supuestos encuentros con figuras del espectáculo y del deporte. En una entrevista, incluso relató una experiencia íntima con un futbolista argentino de primer nivel que juega en Europa, aunque evitó revelar su identidad.

La aparición de Uhrig y Deffis en Costa Brava se suma así a los movimientos de las figuras del espectáculo en la noche porteña, en un lugar que se convirtió en uno de los puntos de encuentro más comentados de la Costanera.