Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Romina Uhrig y el actor porno “más dotado” de Argentina, juntos en un boliche de Costanera

La ex Gran Hermano y el actor de contenido para adultos fueron vistos en Costa Brava, uno de los locales nocturnos más concurridos de la costanera porteña. La aparición de ambos llamó la atención en medio de la reciente confirmación del romance de Uhrig con Martín Borrillo, productor general de Gran Hermano.

Por Redacción

Romina Uhrig y Tomás Deffis, conocido popularmente como El Cofla, coincidieron en Costa Brava, uno de los boliches de moda de la costanera porteña. La presencia de la exdiputada y del reconocido actor de contenido para adultos no pasó inadvertida y generó repercusiones en el mundo del espectáculo.

Uhrig, quien alcanzó popularidad tras su participación en Gran Hermano, había confirmado semanas atrás que está en pareja con Martín Borrillo, productor general del reality. El vínculo ya había despertado especulaciones en redes sociales y en distintos programas de espectáculos, hasta que la propia exfuncionaria despejó las dudas.

Por su parte, El Cofla, de 24 años, es uno de los nombres más conocidos de la industria del contenido para adultos en Latinoamérica. Tomás Deffis construyó una importante audiencia en plataformas digitales y sus producciones acumulan millones de reproducciones.

El actor también ganó notoriedad por sus declaraciones sobre su vida privada y sus supuestos encuentros con figuras del espectáculo y del deporte. En una entrevista, incluso relató una experiencia íntima con un futbolista argentino de primer nivel que juega en Europa, aunque evitó revelar su identidad.

La aparición de Uhrig y Deffis en Costa Brava se suma así a los movimientos de las figuras del espectáculo en la noche porteña, en un lugar que se convirtió en uno de los puntos de encuentro más comentados de la Costanera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?