Rosario Ortega habló de su ausencia en la boda de su hermano y Julieta Prandi

En medio de las versiones de bronca del clan Ortega por la decisión de la pareja de casarse en una ceremonia íntima y avisar apenas unos días antes, Rosario Ortega, hermana menor de Emanuel, decidió hablar sobre su ausencia en la boda y la interna familiar. “Yo tenía una grabación, era algo que ya tenía agendado”, se excusó. “Emanuel tenía la idea de hacerlo muy íntimo, y a lo último es como que abrieron. Yo lo único que sé es que me enteré tres días antes”, reveló.

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