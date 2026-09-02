Rubén Rada dejó 10 discos inéditos grabados, según confirma su hija en una emotiva carta de despedida

A una semana de la muerte del cantante y compositor Rubén "El Negro" Rada, quien falleció a los 83 años, su hija Julieta publicó una emotiva carta despidiéndolo y aseguró que el legado de su padre perdurará a lo largo de los años, porque dejó al menos "10 discos inéditos por sacar".

Así, en el escrito que compartió en sus redes, la joven cantante reflexionó sobre la pérdida de su padre y, aunque reconoció saber que era algo que podía pasar, "una parte suya llegó a creer que era inmortal": "Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica. Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto en otra persona".

Recordemos que lamentablemente, el cantante y compositor, falleció el pasado miércoles a causa de una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante al menos un mes.

Sin dudas, su deceso dejó una huella en el mundo de la música latinoamericana, ya que fue uno de los artistas rioplatenses más influyentes de la historia.

"Después, abrir las redes por inercia y ver todo estallado de recuerdos de papá. Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre", reflexionó Julieta al ver miles de fotos de artistas y fanáticos despidiendo a su padre.

"Gracias de nuevo a todas las personas que se vieron atravesadas por el amor que generó mi papá. Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!", subió.

En ese sentido, Julieta recordó haber vivido momentos hermosos con su padre, en el que no faltaron las palabras de agradecimiento ni demostraciones de amor: "Tuve suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca. Siempre haciendo chistes, hasta en los momentos más difíciles. Nada fácil para un artista reunir todas estas condiciones: ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente".

La joven adelantó que hay música inédita que su padre grabó antes de morir: "De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar", cerró la hija del Negro Rada.