Rusherking confesó uno de los peores momentos que transitó en su vínculo con la China Suárez: “Me quería morir”

Contó todo, sin reparos. Rusherking estuvo invitado este jueves a Otro día perdido y se refirió a la etapa más mediática de su vida: el año que estuvo de novio con la China Suárez.

Así, de ese romance, reconoció que hubo situaciones que le costó mucho sobrellevar.

Durante la charla con Mario Pergolini, el artista, que llegó a Buenos Aires desde Santiago del Estero y se definió como una persona muy tímida, admitió que nunca imaginó que su relación con la actriz iba a generar semejante repercusión. “¡Qué mierda cuando se te viene todo ese mundo encima!”, reflexionó, al tiempo que tiró: “Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, contó.

Allí, entre algunas sonrisas y otras quejas, concluyó: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

Pero, hacia el cierre de la entrevista, recordó la frase que marcó su historia de amor con la China: “Me fui mundial”; el desconcertante comentario que hizo cuando un cronista se acercó para preguntarle si era cierto que había estado con la ex Casi Ángeles.

“Después de decir eso, me metí en mi casa y me quería morir. Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo. Con mi grupo de amigos usábamos esa frase, era como decir ‘acá la rompí’”, explicó.

Luego, en retrospectiva, analizó el impacto que tuvo el comentario: “No fue tan grave, pero quedé como un bananita”, concluyó.