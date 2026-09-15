“Sacarlo del programa”: L-Gante quedó afuera de “MasterChef Celebrity”

L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica cuando se conoció que finalmente no será parte de “MasterChef Celebrity”. Fue Telefe quien finalmente anunció oficialmente la noticia de que el cantante no estará en el reality culinario. “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, señalaron en las redes del canal.

Pese a la confirmación, comenzaron a circular versiones sobre los motivos de su salida. En “Intrusos”, Paula Varela brindó algunas precisiones sobre el caso y contó que se trataría de “un tema personal” y que el cantante habría faltado a la foto grupal y a otros compromisos.

Fue entonces que Adrián Pallares sentenció: “Telefe echó a L-Gante. En la situación en la que está hoy, prefiere echarlo, sacarlo del programa. Es una decisión del canal, no es una decisión de él”.