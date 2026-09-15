Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
¿QUÉ PASÓ?

“Sacarlo del programa”: L-Gante quedó afuera de “MasterChef Celebrity”

Por Redacción

L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica cuando se conoció que finalmente no será parte de “MasterChef Celebrity”. Fue Telefe quien finalmente anunció oficialmente la noticia de que el cantante no estará en el reality culinario. “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, señalaron en las redes del canal.

Pese a la confirmación, comenzaron a circular versiones sobre los motivos de su salida. En “Intrusos”, Paula Varela brindó algunas precisiones sobre el caso y contó que se trataría de “un tema personal” y que el cantante habría faltado a la foto grupal y a otros compromisos.

Fue entonces que Adrián Pallares sentenció: “Telefe echó a L-Gante. En la situación en la que está hoy, prefiere echarlo, sacarlo del programa. Es una decisión del canal, no es una decisión de él”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?