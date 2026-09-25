Salazar firmó la paz con Redrado: llegaron a un acuerdo tras años de conflictos

Después de años de enfrentamiento judicial, Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo que pone fin a un reclamo legal de años. Según informó Paula Varela, finalmente lograron acercar posiciones. “Era la última audiencia para conciliar y ahora podemos decir que hubo acuerdo entre las partes que pone fin a todo tipo de litigio”, explicó la periodista.

El conflicto judicial entre Salazar y Redrado se había extendido durante años y estaba relacionado con reclamos vinculados con la manutención de Matilda, la hija de la modelo.

Tras conocerse el acuerdo, Varela contó que se comunicó con Luciana Salazar, quien manifestó su alivio por haber cerrado esta etapa. “Vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz”, le habría expresado la modelo. Por decisión de ambas partes, los detalles del acuerdo permanecerán en reserva, ya que firmaron un compromiso de confidencialidad.