La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez parece no tener fin y como si el violento episodio que vivieron hace unos días no fuera suficiente (derivó en una denuncia judicial por parte de la actriz contra la empresaria), ahora se conoció el video completo de la pelea que tuvieron ambas en la casa de los sueños.

Fue en “DDM” donde mostraron el material completo que comienza con la China filmando de incógnito mientras mantiene una charla con Martín Migueles, pareja de Nara. La charla entre ambos es muy amena y se ve cómo intentan entender la situación cuando el hombre le hace una aclaración clave: “Vos sos madre, si te llaman y te dicen ‘el papá la está cag… a palos’, ¿qué hacés?”, le preguntó.

“F. no quería salir porque le daba vergüenza y le dije ‘es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada, porque te sacaron el celular y te pusieron un límite, y que no es real’. Sino cualquiera se infarta y no es joda”, contó la actriz sobre lo sucedido.

Sin embargo, en ese momento entró Wanda a escena y comenzó el polémico ida y vuelta: “A F la cag… a palos, tengo tres hijos varones a los que los cag… a palos. Ya te va a pasar con tus hijos en un par de años… Está I. de testigo”, dijo la empresaria, dando a entender episodios de violencia previos que protagonizó con Mauro Icardi.

“Nunca estaría con un tipo… Le arranco la cabeza yo”, intentó defenderse Suárez, pero sus dichos encendieron aún más el conflicto.

“No lo conoces, en cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cag… a palos a vos”, agregó Nara, quien luego comenzó a insultarla en la parte del clip que ya había trascendido mediáticamente: “Sos una negra de mie… que está acá por plata (...) Y de mis hijas no me vengas a hablar porque te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre, estás acá como una regalada prost…”,