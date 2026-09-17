Salió a la luz el tremendo contrato de Wanda Nara por su serie en Disney, los detalles

Wanda Nara compartió imágenes en sus redes confirmando que el reality sobre su vida se podrá ver finalmente por Disney.

Recordemos que, hace más de un año que ella había contado que lo haría junto a Netflix y que había empezado a grabar en Milán.

Ahora, se supo cuánto ganará por la realización.

Marina Calabró compartió el contrato. Según la periodista, Wanda Nara habría hecho este acuerdo con una productora italiana, que le presentaría la idea a Netflix, que posteriormente sería aceptada por Disney. El importante total es de 500 mil euros solo por la primera temporada, es decir, más de 900 millones de pesos argentinos.

El dinero por honorarios se dividiría en tres cuotas.

Primero se le pagaría a Wanda 300 mil euros en la fecha de inicio del rodaje o, cuando la plataforma dé el “ok” y acepte la distribución, en este caso, Disney.

Luego, 100 mil cuando termine la grabación y el resto cuando se estrene el reality.

Por último, en una de las cláusulas de este acuerdo de Wanda Nara con la productora se especifica que, en caso de una segunda temporada, el pago sería mucho mayor.

Así, la mediática, hasta el momento, no confirmó la fecha de estreno. Sin embargo, se sabe que habría imágenes previas a las audiencias de divorcio con Mauro Icardi en Milán, momentos en su casa de Punta del Este y del reciente viaje con sus hijas en Europa.