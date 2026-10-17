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Salió a la luz un fuerte audio sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Por Redacción

A casi dos meses de la muerte de Hayden Panettiere, se difundió el audio de la llamada al 911 que realizó Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, pareja de la actriz, recordada por sus papeles en “Héroes” y “Nashville”, quien falleció el 16 de agosto, a los 36 años.

El hombre llegó al departamento que Panettiere alquilaba por Airbnb, y la encontró inconsciente. “Dios mío, Dios mío... ¿Hay que hacerle RCP o algo así?”, preguntó desesperado en la llamada.

Durante la comunicación, el hombre explicó que la actriz no parecía respirar. Brian también participó de los intentos por reanimarla y, según el relato posterior de Zach, le administró Narcan. La autopsia determinó que Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias y clasificó el fallecimiento como accidental.

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