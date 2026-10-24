Saludo desde el balcón y el emotivo posteo de Fito

Charly García celebró ayer sus 75 años y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al salir al balcón para saludar a los fanáticos que se acercaron a su casa para expresarle su cariño. El músico recibió el afecto de sus seguidores en un cumpleaños marcado por homenajes, muestras de reconocimiento a su trayectoria y el flamante anuncio de Netflix de un documental que será contado por él mismo (ver aparte).

Entre la gran cantidad de desmostraciones de afecto público que recibió, hubo uno que se destacó del resto y fue el que Fito Páez le dedicó en sus redes sociales. El rosarino escribió un emotivo mensaje en Instagram, acompañado por fotografías de distintos momentos compartidos. Fito recordó la influencia decisiva que Charly tuvo en su carrera y en su vida personal, y aseguró que sus canciones lo ayudaron a atravesar momentos difíciles.

“Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo”, escribió Páez, quien agradeció las enseñanzas, las risas y las complicidades acumuladas durante más de cuatro décadas de amistad.

Fito, que conoció a García en 1982 y fue su tecladista durante las etapas de Clics modernos y Piano bar, aseguró que todavía sigue aprendiendo de él. “Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado”, expresó antes de cerrar con una declaración de afecto: “¡Te amo, García Moreno de mi vida! ¡Felices 75!”.