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Sandra Mihanovich indignada con el Martín Fierro de la Música que ganó Wanda Nara

Por Redacción

Wanda Nara recibió un Martín Fierro de la Música a "Canción Viral" por Bad Bitch. Así, Sandra Mihanovich se mostró enojadísima, pero con APTRA.

La valorada artista y cantante Sandra Mihanovich no asistió a la gala de los Martín Fierro de la Música.

De hecho, según Ángel de Brito, ni siquiera habría sido invitada. Allí, en un programa de streaming, le preguntaron por eso y la artista mostró indignación por el galardón que le dieron a Wanda Nara.

“¿Premiar como canción viral del año 2023 a Wanda Nara? Y ella encima agradece diciendo a sus colegas. El Martín Fierro es un premio muy codiciado, todos se lo quieren ganar, pero también muy desprestigiado del otro lado”, manifestó Sandra Mihanovich. “Es un poco mucho”, expresó sobre esa decisión de APTRA y lo catalogó como un “error”.

Asimismo, Sandra Mihanovich se animó a opinar sobre la carrera de Wanda Nara: “Que sea influencer que conduzca programas, bien. Ahora… Si quiere cantar que cante, el error no es de ella”. “Yo soy de las que piensa que todos podemos cantar, nadie se puede privar de hacerlo, pero es como darle el premio al mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán, aunque juegue regio”, comparó la artista.

Finalmente, ante este cuadro de situación, Nora Colosimo, le dio la razón en un aspecto a Sandra Mihanovich: “Wanda no es culpable, ella misma lo dice y yo coincido. No sé en qué se basaron, por qué una canción del 2023”. La angelita remarcó que una vez más están hablando de su hija: “Basta de Wanda”.

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