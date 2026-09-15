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SE VIENE LA QUINTA

Santiago del Moro anunció una nueva edición de “Gran Hermano”

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Por Redacción

“Gran Hermano: Generación dorada” se encuentra a días de la esperada final y de conocer a la ganadora de esta nueva edición, después de más de seis meses de duración.

Aunque el reality aún no llegó a su fin, el conductor Santiago del Moro ya adelantó el inicio de una nueva edición. Si bien no reveló una fecha estimada, sí confirmó que se tratará de una edición “especial” y “muy esperada” por los fanáticos del reality.

El anuncio se dio con el ingreso de Del Moro a la casa para una cena especial con las tres finalistas, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos, y en medio del diálogo con las participantes, confirmó la llegada de “Gran Hermano 5”.

“Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes”, adelantó el conductor sobre el futuro del reality.

¿Cuándo volverá la nueva edición del reality?

Del Moro aclaró que el programa estará un tiempo fuera de pantalla porque el espacio será utilizado para otros “Gran Hermano” de países vecinos: “Se va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina la cede para otros ‘Gran Hermanos’ que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto. (…) Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto”, explicó Santiago.

Sin embargo, invitó a todos a anotarse ahora mismo para la próxima edición que podría llegar hacia fines de año o directamente de cara a 2027.

“Así que se anuncia oficialmente Gran Hermano 5. Va a ser simplemente Gran Hermano. Te anotas en granhermano.com. Anótate ahora. En algún momento te irán a llamar si es que tenés suerte, no hay que perder las ganas. Cualquiera se puede anotar. El único requisito es tener ganas de jugar y ser mayor de 18 años”, informó.

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