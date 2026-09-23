Se allana el camino hacia la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció un acuerdo con Paramount en la demanda liderada por su estado que cuestionaba la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de la compañía; esto allana efectivamente el camino para que la megafusión siga adelante, aunque con nuevos compromisos.

El enorme acuerdo, valorado en 81.000 millones de dólares, reunirá a dos de los estudios más antiguos de Hollywood, a cadenas de televisión clave como CBS y CNN y a plataformas de (asterisk)streaming(asterisk) como HBO Max y Paramount+, además de contar con catálogos que abarcan décadas y títulos que van desde “Harry Potter” hasta “Top Gun”.

Sin embargo, los términos del acuerdo alcanzado incluyen requisitos, que Bonta calificó como “exigibles judicialmente”, para que Paramount (propiedad de Skydance) aumente la producción nacional y establezca mecanismos de supervisión sobre la independencia editorial de sus divisiones de noticias.