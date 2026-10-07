Se casan Darío Cvitanich e Ivana Figueiras: fecha, invitados y detalles de la boda

Luego de un año convulsionado y un compromiso envuelto en rumores, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras decidieron dar el paso.

Así, a poco más de un año de blanquear su romance y tras superar varias tormentas mediáticas, lvana Figueiras y Darío Cvitanich se casan.

Luego del escándalo que rodeo la separación del ex futbolista de Chechu Bonelli y de la recordada noche en el Palacio Duhau, el amor triunfó y hay fecha confirmada para la boda.

Desde la tele aportaron los primeros detalles de lo que será la celebración: "El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío", anunció en la pantalla chica.

Por otra parte,la organización del evento ya estaría en marcha y promete reunir a un numeroso grupo de allegados. "Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana", aseguraron sobre el lugar elegido para la fiesta, recordando además que el día del compromiso aconteció un fuerte revuelo en el Palacio Duhau.

Se filtró también que serán pocos los famosos invitados, ya que en la mencionada celebración prevalecerán familiares y amigos cercanos de la pareja.

El camino hasta esta decisión no estuvo exento de turbulencias y cruces mediáticos.

Recordemos que, el noviazgo se hizo público en septiembre de 2025, en un clima convulsionado por la ruptura de Cvitanich con la madre de sus hijas, quien manifestó públicamente que no esperaba ese desenlace.

En diciembre de ese mismo año vivieron una pequeña crisis donde anunciaron su separación, aunque el distanciamiento duró poco y a las pocas semanas retomaron el vínculo.

Por último, se supo que, la propuesta formal llegó meses después, mostrando como definitiva la reconciliación y abriendo una nueva etapa.

A casi un año de estar juntos Darío decidió proponerle matrimonio y en cinco meses sellarían su amor, dejando atrás las controversias del pasado para enfocarse en el futuro familiar.