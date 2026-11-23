Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el sábado en Palm Springs, en una ceremonia íntima junto a una pileta, bajo un arco de flores blancas y velas.

Ofició Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips. La cantante, de 33 años, lució un vestido de seda blanca de Saint Laurent firmado por Anthony Vaccarello, con la espalda descubierta y larga cola; el baterista, de 28, un traje negro de la misma casa.

Estuvieron Tish y Billy Ray Cyrus, pese a las tensiones familiares, y Noah Cyrus. Miley subió las primeras fotos a Instagram: “M + M, 11.21.26”, con “Let’s Get Married” de fondo, canción que tocaron juntos en octubre en el Hollywood Bowl.

La pareja se conoció en una cita a ciegas en 2021 y él le propuso matrimonio en Kioto. Es el segundo casamiento de la artista, tras su breve unión con Liam Hemsworth.