Se complica la situación judicial de Julio Iglesias

La Fiscalía española dio un giro de 180 grados y avala ahora que se pueda abrir una investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de archivarse una primera denuncia, informaron este jueves fuentes del Ministerio Público.

Un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas.

La Fiscalía ha emitido un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos, indicaron las fuentes.

Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el artista latino que más discos vendió en el mundo.

Julio Iglesias, el cantante de música romántica más internacional, después de Frank Sinatra, que ha vendido más de 300 millones de discos, ha tachado esas acusaciones de “absolutamente falsas”.