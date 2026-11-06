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TRISTEZA

Se conocieron impactantes detalles de la muerte del hijo de Walter White

RJ Mitte, conocido por interpretar a "Flynn" en la exitosa serie "Breaking Bad", tenía 34 años y tomó una trágica decisión

Por Redacción

A casi un mes de su deceso, se conocieron nuevos detalles sobre la muerte del actor RJ Mitte (34), conocido por interpretar a Walter "Flynn" White Jr. en la exitosa serie "Breaking Bad". Un informe policial calificó la muerte del intérprete como un suicidio.

De acuerdo con la información del medio internacional Page Six, RJ Mitte fue declarado muerto a las 13:32 del 12 de octubre tras las actuaciones realizadas en el domicilio donde residía el intérprete.

El informe policial del condado de Cameron de la investigación sobre la muerte del actor indica que murió por suicidio mediante ahorcamiento.

Las autoridades también habían solicitado una autopsia y estudios toxicológicos para reconstruir el hecho. Sin embargo, los resultados de esas pruebas no aparecen en los registros que obtuvo el medio estadounidense.

Sean Reilly, su representante, fue el encargado de confirmar la muerte del artista mediante un comunicado que sorprendió al mundo del espectáculo. Además, reveló que la causa fue por suicidio.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”, comunicó a través de BBC.

"En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluyó el comunicado.

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