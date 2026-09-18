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Se conocieron los cruces de Párense de Manos 4: la lista completa de peleas

Por Redacción

Este viernes, el streamer Luquitas Rodríguez presentó la cuarta edición de Párense de Manos. En esta oportunidad, se llevará a cabo en el estadio de Platense en Vicente López el viernes 18 de diciembre.

A su vez, mediante una peculiar presentación, se dieron a conocer las peleas que protagonizarán la cuarta edición del evento que reúne a influencers y streamers de Argentina.

- Agusneta vs. Brunenger

- Cami Mayan vs. Luli González

- El Polaco vs. Brian Sarmiento

- Bauleti vs. Balanza

- Pri Mora vs. Albere

- Renzo Pantich vs. Joaco López

- Beni Mármol vs. Mortedor

- Milica vs. Arigeli

- Shelao vs. Andoni

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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