Se conocieron los cruces de Párense de Manos 4: la lista completa de peleas

Este viernes, el streamer Luquitas Rodríguez presentó la cuarta edición de Párense de Manos. En esta oportunidad, se llevará a cabo en el estadio de Platense en Vicente López el viernes 18 de diciembre.
A su vez, mediante una peculiar presentación, se dieron a conocer las peleas que protagonizarán la cuarta edición del evento que reúne a influencers y streamers de Argentina.
- Agusneta vs. Brunenger
- Cami Mayan vs. Luli González
- El Polaco vs. Brian Sarmiento
- Bauleti vs. Balanza
- Pri Mora vs. Albere
- Renzo Pantich vs. Joaco López
- Beni Mármol vs. Mortedor
- Milica vs. Arigeli
- Shelao vs. Andoni
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