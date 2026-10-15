Se conoció el informe psicológico que compromete a Darío Giordano

Hay nuevos detalles sobre el conflicto familiar que involucra a los hijos de Romina Yan.

Así, salieron a la luz y volvieron a poner el foco en Darío Giordano, ex pareja de la actriz y padre de los chicos.

Entonces, en las últimas horas, se conocieron fragmentos del informe psicológico y psiquiátrico que se incorporó a la causa judicial por el cuidado de los menores.

La información la dio a conocer Paulo Kablan en A la Barbarossa y luego fue retomada en LAM.

Según comentaron en la tele, las evaluaciones de los especialistas formaron parte de los elementos considerados en el expediente que derivó en que Gustavo Yankelevich, abuelo materno de los chicos, continuara a cargo de su cuidado.

Aquí, vale destacar que, uno de los aspectos centrales del documento tiene que ver con la postura de Giordano frente a las denuncias. "El informe reveló que Darío niega las situaciones de violencia hacia sus hijos", relató el periodista.

"Sus recursos defensivos resultan rígidos, con escasa plasticidad para hacer frente a las exigencias, tanto internas como externas", indica uno de los fragmentos del informe que se difundieron en televisión.

Por otra parte, el mencionado documento también hace referencia a la manera en que Giordano se posicionaría frente a los problemas con sus hijos. "Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno", sostiene el texto. Y agrega: "Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno".

Otro punto durante el programa fue la postura de Franco y Valentín frente a su padre.

Según lo relatado por Kablan, ambos habrían manifestado que no querían verlo y evidenciado una fuerte hostilidad hacia él.

Al referirse a las situaciones descriptas en el expediente, Kablan mencionó presuntos episodios de maltrato físico y verbal. "El informe dice que el papá los maltrataba, los despreciaba, los golpeaba tirándole de los pelos mientras subían o bajaban la escalera, y los bardeaba", expresó Paulo Kablan. Finalmente, el periodista calificó el informe como "terrible y lapidario".