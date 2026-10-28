Se conoció el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity y emocionó a todos

Sin dudas, las galas de eliminación de MasterChef Celebrity son cada más difíciles.

Esta semana, los jurados presentaron la primera prueba réplica de la temporada: un lemon pie. El plato fue tan complicado que Wanda Nara les dio minutos de más para que puedan llegar a terminarlo. Sin embargo, no a todos les fue bien.

Con complicaciones, la mayoría pudo terminarlo. Marta Fort, Luciana Geuna, Luck Ra, Sebastián Presta y Mike Amigorena pudieron pasarlo y ganarse una semana más en el programa, llegando a la mitad de tabla. Los lemon pie más logrados, según Damián Betular, fueron los de la China Ansa, Pablo Giralt y la Negra Vernaci.

La parte más difícil la tuvieron Juli Poggio, Grego Rosselló y Alejandro Lerner. Germán Martitegui aseguró que se merecían ir los tres porque cometieron “errores imperdonables”. La primera en salvarse fue la ex participante de Gran Hermano, que prometió mejorar para no volver a pasar por esa situación estresante.

Por último, Germán Martitegui dijo que el eliminado es Alejandro Lerner.

Allí, el cantante reconoció que el desafío lo superó por completo y cometió un error muy grave: confundió las claras con las yemas para el merengue.

Los tres chefs le agradecieron haber participado de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, además, destacó su carrera y todo lo que pudo aportar en el programa.

“Quería demostrarle a mis hijos que no hay edad para aprender. Aprendí que uno cocina para alguien, poner tanto amor en eso es un viaje espiritual para mi. Me volvía a sentir como en la escuela secundaria”, cerró Alejandro Lerner para despedirse. Sus compañeros lo saludaron con aplausos y una canción suya.