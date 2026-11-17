El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo este martes con la difusión del video completo de la pelea que protagonizaron en una propiedad de Nordelta. La grabación, de aproximadamente dos minutos y medio, fue presentada por la actriz ante la Justicia en el marco de una denuncia por amenazas contra la conductora.

El episodio ocurrió hace once días, cuando Nara se presentó en la vivienda de Mauro Icardi junto a su pareja, Martín Migueles, luego de recibir una serie de mensajes de su hija mayor. La menor, que se encontraba al cuidado de su padre, habría denunciado situaciones de violencia. La situación derivó en un fuerte intercambio entre las dos mujeres, del que hasta ahora se conocían solamente algunos fragmentos.

Las imágenes completas, a las que accedió Teleshow, muestran cómo comenzó la conversación y de qué manera fue subiendo el tono hasta terminar en una sucesión de insultos y acusaciones.

Cómo comenzó la discusión

La grabación arranca con la China Suárez y Martín Migueles hablando sobre los mensajes que la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi había enviado horas antes. El actual novio de la conductora plantea la necesidad de resolver el conflicto y ofrece llevarle su teléfono al futbolista para facilitar la comunicación.

«Vos sos madre. Si te llaman y te dicen: "No, el papá la está cagando a palos", ¿qué hacés?», le pregunta Migueles a la actriz.

Suárez explica entonces que ella misma le había pedido a la nena que aclarara sus dichos y contara que había reaccionado por enojo, luego de que le sacaran el celular y le pusieran un límite.

Durante el intercambio, Migueles sostiene que los chicos también pueden aprovechar estas situaciones y plantea la necesidad de establecer una comunicación fluida entre los adultos.

La actriz, por su parte, pregunta si la menor había podido hablar con su padre y aclarar lo sucedido. Al recibir una respuesta negativa, insiste: «¿Sigue diciendo eso?». También manifiesta su preocupación por las diferencias entre las versiones.

En otro tramo, Migueles le propone que Icardi salga de la propiedad para conversar, aunque Suárez advierte que eso podría derivar en una nueva discusión y terminar con la nena llorando.

Los insultos y las amenazas

El clima cambia cuando Wanda Nara aparece en escena, después de haber hablado con su hija mayor. La conductora enfrenta a la actriz y sostiene que tanto su hija como sus hijos varones habrían sufrido situaciones de violencia.

«A mi hija la cagaron a palos y tengo tres hijos varones que los cagaron a palos», afirma.

Suárez responde que nunca estaría con un hombre que ejerciera violencia contra sus hijos: «Le arranco la cabeza yo antes», expresa.

A partir de allí, el intercambio se vuelve cada vez más agresivo. Nara apunta directamente contra la actriz y lanza una serie de descalificaciones personales.

«No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos», le dice, antes de continuar con otros insultos y advertencias.

La China Suárez le pregunta entonces: «¿A quién vas a matar a palos?». El enfrentamiento termina con nuevas agresiones verbales de la conductora, que la acusa de estar con Icardi por dinero.

La difusión de la grabación completa agrega nuevos elementos a un conflicto que ya llegó a la Justicia y que involucra a las dos mujeres, al futbolista y a sus respectivas parejas.