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Se conoció la causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad: su representante confirmó que fue suicidio

Por Redacción

Ante la noticia de la muerte del actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, su representante confirmó que el actor falleció producto de suicidio.

Así, el Departamento de Policía de Brownsville, Texas, se acercó al domicilio del actor de 34 años tras recibir una llamada a las 12:50 pm, donde luego lo encontraron sin vida. 

"La causa y la forma de la muerte aún están pendientes, ya que la investigación está en curso", declaró el Departamento de Policía de Brownsville durante la noche del lunes. 

En este sentido, Sean Reilly, su representante, emitió un comunicado confirmando la muerte del artista y reveló que la causa fue por suicidio. 

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”, comunicó Sean Reilly a través de BBC.

"En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluyó el comunicado. 

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