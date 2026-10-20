Se conoció la nueva eliminada de MasterChef Celebrity: lágrimas de tristeza y emoción

La cocina está caliente. MasterChef Celebrity sufrió la pérdida de su tercer eliminado.

El jurado les planteó hacer un plato con un alimento muy consumido en Argentina: el mondongo.

Algunos fueron a lo clásico y prepararon un guiso, otros se animaron a una milanesa, algo que los complicó de más. Lizy fue la distinta, quien hizo un pastel de papa y Nazareno, algo veraniego.

Mike Amigorena, Sebastián Presta, Edith Hermida, China Ansa y Nazareno Casero quedaron a mitad de tabla en esta devolución y les bastó para pasar a la siguiente semana de MasterChef Celebrity.

Así, los mejores fueron Lizy Tagliani, Diego Ramos y Campi; Germán Martitegui les dedicó: “Originalidad, pasión, sabor, técnica”.

Por su parte, Grego Rosselló fue el último en ser salvado. Por lo tanto, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo, quienes se animaron a la milanesa, quedaron en la cuerda floja. Finalmente, Damián Betular fue el encargado de dar la noticia de que la periodista deportiva es la eliminada de esta semana de MasterChef Celebrity.

“Tenés que estar contenta, lo diste todo”, expresó Damián Betular, conmovido casi hasta las lágrimas. Maru Botana le deseó que pueda volver en el repechaje. “Te vas en un día donde todos cocinaron muy bien”, sumó Germán Martitegui. Wanda Nara le destacó el plato que le hizo a su abuela y los zapatos que llevaba todas las noches.

“Es un lugar muy hermoso, se comparten valores. La pasé muy bien y me llevo hermosos recuerdos”, expresó Morena Beltrán.

Allí, Juli Poggio tomó la palabra por todos sus compañeros, destacó lo buena persona que es y le deseó que tenga la oportunidad de volver.

Finalmente, la periodista no pudo evitar sus lágrimas de emoción.