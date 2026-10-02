Se conoció un nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "En recuperación"

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand, emitido por el Sanatorio Mater Dei, informó que la diva de 99 años se encuentra "en proceso de recuperación para poder volver a su casa", tras diez días de internación en el centro de salud por un cuadro compatible con neumopatía.

"La señora Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para volver a su casa", inició el escrito de este viernes, al tiempo que explicó que la icónica conductora continúa con kinesiología además de cuidados en el ámbito de la alimentación.

"Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico", detallaron. Además, como en cada oportunidad, se refirieron al círculo íntimo de Legrand que continúa de cerca el proceso de recuperación.

"Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia", señalaron. Por último, al igual que en las recientes semanas, anticiparon la fecha de la próxima difusión.

"De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", cerró el texto firmado por el director médico de la institución, el doctor Enrique Echagüe.