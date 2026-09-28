Se conoció un nuevo parte médico de Mirtha Legrand: terminó los antibióticos y mejora su salud

A diez días de su ingreso al Sanatorio Mater Dei, la salud de Mirtha Legrand muestra signos claros de mejoría. Este lunes, el centro médico emitió un nuevo parte oficial para confirmar que la diva de 99 años completó de forma exitosa su tratamiento con antibióticos para combatir la neumopatía que motivó su hospitalización.
“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”, detallaron desde la clínica donde se encuentra internada la Chiqui.
En ese sentido, el Mater Dei no se refirió a una posible salida del hospital de Mirtha por lo que continuará internada algunos días más. “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, remarcaron.
La reina madre de la televisión argentina se encuentra hospitalizada desde el pasado 18 de septiembre. En los últimos días, su círculo íntimo brindó información positiva sobre la evolución de su salud, ya que Juana Viale indicó que su abuela “está mejorando muy bien”, mientras se ponía al frente de “La Noche de Mirtha” el pasado sábado.
Asimismo, su hija Marcela Tinayre reveló que la diva estaba escuchando el programa en homenaje a Oscar “El Negro” González Oro que se transmitió por Radio Rivadavia. No obstante, desde el centro asistencial indicaron que continuará internada hasta completar su rehabilitación de cara al retorno a sus actividades habituales.
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