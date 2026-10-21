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Se cumplen 140 años: en 1886 fallecía José Rafeal Hernández, autor del emblemático libro Martín Fierro

Por Redacción

1886 – Muere José Hernández

A los 51 años fallece en Buenos Aires José Hernández, escritor, periodista, militar y político argentino.

Es reconocido principalmente por ser el autor de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro, obras fundamentales de la literatura gauchesca y de la identidad cultural argentina.

Su legado continúa presente en la literatura y las tradiciones nacionales.

Sin dudas, José Rafael Hernández fue un destacado poeta, periodista y argentino, universalmente reconocido por ser el autor del Martín Fierro, la obra cumbre de la literatura gauchesca.

Así, su vida estuvo profundamente ligada a la defensa del federalismo y a la dignificación de los sectores rurales

Nació el 10 de noviembre de 1834 en los pagos de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Debido a problemas de salud en su adolescencia, se trasladó al campo. Allí convivió estrechamente con los gauchos, asimilando sus costumbres, su lenguaje y su cultura, lo que sirvió de base fundamental para sus escritos

Fue un ferviente defensor del federalismo provincial frente al centralismo de Buenos Aires.

Asimismo, participó en batallas históricas como Cepeda y Pavón, y formó parte de la última rebelión federal liderada por Ricardo López Jordán.

Debido a su militancia, sufrió persecuciones políticas y debió exiliarse temporalmente en Brasil.

Fundó el periódico El Río de la Plata y escribió en diversos diarios defendiendo los derechos de los habitantes del campo. Al regresar del exilio en 1872, se volcó de lleno a la función pública. Se desempeñó como diputado y senador provincial, cargo desde el cual defendió con fervor la federalización de la ciudad de Buenos Aires

 Publicó El gaucho Martín Fierro, en 1872, una fuerte crítica y denuncia social sobre los abusos que sufrían los gauchos, su marginación y el reclutamiento forzoso para las fronteras militares.

También publicó La vuelta de Martín Fierro en1879, la continuación del poema narrativo con un tono más reflexivo, donde se integran consejos de vida y una mirada de reconciliación con la sociedad civil.

Falleció el 21 de octubre de 1886 en su quinta del barrio de Belgrano debido a una afección cardíaca.

En conmemoración de su nacimiento, cada 10 de noviembre se celebra en toda la Argentina el Día de la Tradición, rindiendo honor a la cultura e identidad del país que él supo inmortalizar.

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