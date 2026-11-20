La China Suárez y Mauro Icardi compartieron nuevas fotos de su estadía en el campo uruguayo.

Así, la pareja eligió mostrarse en una versión mucho más relajada, con prendas cómodas y un estilo de entrecasa. "Buen día con mucho amor", escribieron junto a las imágenes que publicó el futbolista en sus redes sociales.

La actriz se inclinó por un conjunto de dos piezas con estampa escocesa en blanco, negro y rosa. El equipo tenía una camisa de mangas cortas y un short a juego, que recuerda a los clásicos pijamas y que acompañó con ojotas blancas. Llevó el pelo largo y suelto, sin demasiadas vueltas.

Icardi, por su parte, optó por una propuesta todavía más informal y apareció sin remera, con sus tatuajes a la vista y pequeños aros en las orejas.

Asimismo, se destacó su nuevo cambio de imagen, con el cabello platinado y un corte degradado.

Finalmente, las imágenes tuvieron como escenario la naturaleza y mostraron a la China en contacto con los animales del lugar.