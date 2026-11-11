Se despide “Con las manos atadas”, comedia dramática de Claudia Piñeiro

“Con las manos atadas”, la comedia dramática de Claudia Piñeiro, en una versión dirigida por Sara Mon, cierra su cuarta temporada de funciones. Se trata de una historia policial, ambientada en una escribanía, en la que la escribana y su secretario quedan encerrados, espalda con espalda, tras haber sido víctimas de un robo. Elena y Gutiérrez que han compartido el mismo espacio de trabajo por horas durante años desconocen todo el uno del otro y no saben aún que impedidos de liberar sus cuerpos nadie los rescatará hasta el día siguiente. La cita será el sábado a las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

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