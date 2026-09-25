“Se encuentra muy bien”: se conoció un nuevo parte médico de Mirtha Legrand a una semana de su internación

Este viernes, el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico para detallar el estado de salud de Mirtha Legrand, a una semana de su internación por un cuadro respiratorio.

“La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología. Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”, remarcó la institución médica.

En ese sentido, luego de agradecer “la comprensión y el respeto” a los medios por cómo tratan la salud de la Chiqui, el Mater Dei aclaró que la diva de 99 años continuará internada por lo menos hasta el lunes. “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, afirmaron.

Ante esta situación, su nieta Juana Viale continuará al frente de su histórico programa hasta que Mirtha esté en condiciones de retomar su ciclo, una vez que reciba el alta médica y los profesionales de la salud determinen que puede volver a la televisión.

Cabe recordar que la Chiqui fue internada el viernes pasado por un cuadro de neumopatía. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.

Sin embargo, nunca se especificó qué tipo de neumopatía afectaba a Mirtha ni cuál es el origen de la enfermedad que la afectó por varios días. Solo se informó que la conductora llegó con un cuadro compatible con esta afección y que seguiría internada para estudios y monitoreo.