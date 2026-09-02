Se filtró cómo Alejandro Stoessel dividió la fortuna familiar y la millonada que le exigen a Tini 

Luego de la reaparición de Tini Stoessel en medio de las versiones de conflicto familiar, el escándalo económico suma nuevos datos.

En la tele revelaron nuevos detalles de la interna por la fortuna de la cantante.

Así, la distribución del patrimonio cambió dramáticamente a raíz del reconocido problema de salud del productor hace uños años. "Cuando Alejandro estuvo enfermo, que estuvo tan grave, cambió toda la disposición de las cuentas", revelaron.

Por otra parte, dijeron cómo se repartiría todo en caso de que un hipotético fallecimiento de Stoessel. "Si hoy le pasa algo a Ale, la dueña del 85% de todo el dinero familiar es Mariana Muzlera, el 16% de Tini y el 16% de Francisco".

La tensión escaló hasta desatar la filtración mediática y el quiebre de la comunicación. "Hoy Tini está tratando de recuperar el dinero, por eso desde su lado empezaron a filtrar y llega la famosa carta a los medios", explicaron desde la pantalla chica.

El quiebre entre la estrella y su entorno cercano es total a nivel personal, al punto que Tini bloqueó al padre y tiene un gran dolor con la madre porque no entiende cómo no la defiende frente al padre.

Asimismo, aportaron la versión del entorno de Alejandro y Mariana. "El problema viene del lado de Tini porque les ofrece a sus padres menos del 20% y ellos quieren entre el 30% y 40%", contaron.

"Tini les ofreció un 25%, pero ellos quieren el 50%. Su dolor es que no tiene nada a su nombre", aseguraron desde diferentes programas televisivos.

Finalmente, la negociación no se destraba debido a la gran distancia entre las pretensiones y a la frialdad con la que se manejaría el acuerdo. Para Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, el trato es "artista-manager, como si no hubiera vínculo familiar", lo que genera profundo malestar en la intimidad familiar.