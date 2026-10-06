Se filtró la única prohibición que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul le hicieron a los invitados a su casamiento

Falta poco. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sellarán su amor el 19 de diciembre con una fiesta con 300 invitados.

Según revelaron en la tele, no será un casamiento legal, ya que los casará Guido, el hermano del campeón del mundo, y tampoco pasarán por el registro civil.

En ese contexto, se conoció cuál es la única prohibición que la pareja le puso a los asistentes. “Va a ser tremendo el evento, el tema es que nadie va a tener imágenes, están prohibidos los celulares, obviamente, y las únicas imágenes que vamos a ver de ellos, de la estructura, del casamiento y de esta escenografía que van a ver, las van a mostrar ellos después”, revelaron desde la pantalla chica.

Además, se dio a conocer parte de la lista de invitados donde se dio por confirmada la presencia de Emilia Mernes y Duki: “Mucho jugador de fútbol, los amigos íntimos de los dos. No va Shakira, no van Emilia Mernes y Duki. No están invitados. No se amigó Tini con ellos”.

“El único megafamoso es Chris Martin, que ella cantó con él. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo de Tini. María Becerra va, Lali Espósito está invitada, Nicki Nicole está invitada, Dybala está invitado, Messi está invitado y ya confirmó que va, Paredes está invitado. De hecho invitan a los de la Selección argentina, pero solo los que son amigos de Rodrigo”, siguió contando la esposa de Diego Latorre.