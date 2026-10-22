Se filtró quién sería el futbolista de 19 años que invitó a salir a Sabrina Rojas: “Juega en Italia”

Peligro de gol. Sabrina Rojas contó que un futbolista argentino, de 19 años, que actualmente reside en el exterior, intenta conquistarla a través de mensajes en las redes. “Me encara mucho. Pero yo soy mucho más grande y me da impresión. Me escribe todo el tiempo”, relató la modelo en una entrevista.

Así, la mencionada conductora explicó que, aunque existe una diferencia de edad importante, la madurez del deportista la sorprendió: “Cuando él habla, tiene otra calle, otro pensamiento. No te das cuenta de que estás hablando con un nene”.

Pero, dejó en claro que no está interesada en avanzar con el joven: “Le digo: ‘No hay manera, me das impresión’”.

Las declaraciones de Rojas generaron revuelo entre sus colegas y en las redes. Finalmente, en la tele revelaron la identidad del probable candidato.

“Vamos a decir un nombre, juega en Italia y entendemos en un 98,5 por ciento que es Franco Mastantuono", aseguraron desde la pantalla chica.

Asimismo, en sus historias de Instagram, la ex de Luciano Castro hizo un descargo en el que negó estar involucrada sentimentalmente con el jugador. “Por remar un segmento, me divierto mezclando realidad con ficción y de repente todo se vuelve una locura, nombrando personas que ni conozco. Por Dios, nada que ver”, escribió.

Por otra parte, aclaró: “Me da pudor porque empezaron a nombrar gente. Porque conectaron cosas que nada que ver, cero. De un chiste, alguien quedó pegado. Pero, la culpa es mía porque hablo de más. No quiero que quede pegado ningún nombre. Porque si fuese verdad, me quedo callada pero como es mentira no me quiero llevar puesto a nadie, que ni siquiera conozco", cerró Rojas.