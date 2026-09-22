Se mueve el rating: Telefe sufrió las consecuencias del final de Gran Hermano y El Trece lo aprovechó

Los números cambian. Gran Hermano Generación Dorada fue muy cuestionado por el rating, que fue mucho menor a lo que se esperaba, pero aun así era el programa más visto del día.

Por eso, tras su final, Telefe empezó a extrañarlo porque la primera semana sin el reality pasó con una noche complicada en números.

Allí, Popstars no llegó a los 5 puntos de rating en su debut en los domingos. Probablemente, el público aun no estaba al tanto de que el concurso de canto pasó a ocupar ese horario y ese día también.

Sin lugar a dudas fue un golpe porque fue el programa en el que presentaban la primera canción que interpretará la banda elegida.

Este lunes, Popstars no tuvo un número descomunal. El programa comenzó con 7.5 de rating, un punto menos de lo que hizo Telefe Noticias y dos que Avenida Brasil.

Después, a medida que transcurría llegó a 6.3, perdiendo con Es mi sueño que hacía 6.6.

Igualmente, Popstars terminó arriba con 6.7 cerca del final, cuando los jurados elegían a Melina, una de las favoritas y a la vez más cuestionadas por el público, como la eliminada del día.

Así, la caída grande para Telefe vino después con Pasapalabra. La segunda edición del día cayó a 5.8 puntos de rating.

Enseguida, Otro Día Perdido pasó a liderar con 6 puntos con Nicole Neumann, mientras que Pasapalabra continuaba cayendo a 4.7.

Vale resaltar que, hace tiempo que no se veía esta diferencia entre Telefe y El Trece en el prime time. Algo para destacar es que, entre ambos programas apenas llegan al número que lograba Gran Hermano; por lo tanto, es evidente que el encendido de la televisión del aire cayó.

Finalmente, bueno es saber que, este lunes 28 de septiembre, MasterChef Celebrity regresará a la pantalla de Telefe y, con él, el canal espera volver al liderazgo pleno. Wanda Nara, hasta el momento, fue un éxito asegurado para el canal.