¡Se picó! Wanda Nara terminó una entrevista con un insulto a una notera

La conductora Wanda Nara protagonizó un tenso cruce con la periodista Karina Iavícoli al momento en que le consultaron sobre su vínculo con el empresario Martín Migueles, sobre quien hace poco se conoció una denuncia del Banco Central en su contra por operaciones de más de 250 millones de dólares durante el cepo cambiario.

Así, la mediática participó de un evento de prensa promocional de Telefe de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, junto al jurado y los participantes, y dialogó con los medios de comunicación.

En ese contexto, Karina Iavícoli le consultó por la situación legal de su pareja, Martín Migueles, lo que molestó a la conductora: “Y a Karina Iavícoli le respondo que yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex”.

“Digo mis ex porque a veces sale una causa de L-Gante y me llaman, un problema de Maxi en el exterior y me llaman. Mi ex conduce sin cinturón y me preguntan a mí”, continuó. Ante la negativa de Wanda, Iavícoli lanzó: “Bueno, no me contestás nada. Entonces no te importa haber salido con un tipo…”.

Al final de la nota con LAM , la mediática volvió a diferenciarse de los problemas legales de sus ex parejas con un particular consejo: “Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que los arreglen ellos”.

En tanto, agregó: “Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”.

Después de despedirse de Ángel de Brito y dejar el micrófono, se le escuchó decir "Está pelotu...", en referencia a la mencionada periodista.