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Se proyecta la nueva película de Juan Martín Hsu, un thriller de mafias chinas

X (@LaUneok)

Por Redacción

La nueva película de Juan Martín Hsu (“La salada”, “La luna representa mi corazón”) llega este jueves a la sala del Centro Cultural Islas Malvinas: “Los caminantes de la calle” proyectará todos los días a las 18 (excepto sábado) una historia inspirada en hechos reales, donde el director se sumerge en una guerra secreta entre mafias chinas en Argentina.

La historia transcurre en el 2010: las mafias chinas arribaron a la ciudad de Mendoza, que se convierte en el escenario oculto de una guerra silenciosa entre dos facciones que se disputan el control del crimen organizado, operando en las sombras de una comunidad migrante marcada por el silencio, el miedo y la distancia cultural.

Mientras comerciantes de la comunidad son extorsionados y mujeres traídas desde China bajo engaño son forzadas a prostituirse, el pequeño restaurante de la familia Dageng se convierte, sin saberlo, en el epicentro de esta lucha.

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