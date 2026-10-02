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“Un verdadero puñal”

Se recrudece la interna: nuevos detalles de la pelea entre Emilia y Tini Stoessel

Por Redacción

Tini Stoessel y Emilia Mernes volvieron a dar qué hablar luego de que se reflotara el conflicto que las alejó y que desató un verdadero escándalo en el mundo de la música. Fue Ángel de Brito quien reveló nuevos detalles sobre la verdad detrás de la pelea entre ambas. “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, aseguró.

Luego, reveló el nombre de la persona que habría sido clave en la disputa de las artistas: Pancho Cia, productor musical y guitarrista que trabajó por años junto a Tini. La relación laboral habría terminado en malos términos por una cuestión privada que se desconoce, pero el problema resurgió cuando Emilia decidió contratarlo.

“Emilia sabía lo que había pasado y cuando se pelean, lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas, hay un millón, ahí siente Tini la traición”, explicó Ángel. “Fue un verdadero puñal y Emilia sabía de todo”, cerró.

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