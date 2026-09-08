Se supo cómo es la casa de Mario Pergolini: una biblioteca exclusiva, cueva nerd y sótano retro

Sin dudas, la casa de Mario Pergolini combina la funcionalidad de una vivienda familiar argentina con ambientes dedicados a la música, el cine, la radio y la tecnología.

Allí, el hogar, que comparte con su esposa Dolores Galán y sus tres hijos, se aleja del minimalismo y suma una oficina repleta de colecciones, un sótano retro y un garaje con impresora 3D.

Vale destacar que, los ambientes principales son amplios, con madera visible, tonos cálidos y grandes ventanales que dejan entrar luz natural.

Por otra parte, la abertura del comedor conecta la vivienda con un patio generoso, mientras que otros espacios se vinculan con el jardín.

La distribución prioriza la comodidad y conserva el aspecto de una casa tradicional, sin resignar sectores personalizados para el trabajo y los pasatiempos de Mario Pergolini.

En la cocina se ven muebles de madera y vidrio, mucho espacio de guardado y un orden específico para los objetos y las especias. En el centro, una isla de mármol permite lavar los platos y cortar los ingredientes.

La sala de estar y el comedor completan ese sector con sillones modernos en tonos neutros, una mesa ratona, un televisor grande y una mesada pensada para que la familia de cinco comparta sus comidas.

Aislada del resto de la casa, la oficina personal de Mario Pergolini funciona como espacio de trabajo y de reuniones. Allí realizó entrevistas, en un ambiente con paredes blancas, ventanales, sillones, una mesa ratona y un escritorio negro. La luz natural entra por las aberturas y contrasta con la gran biblioteca en forma de L ubicada frente al ventanal.

La biblioteca reúne vinilos, libros exclusivos, instrumentos musicales, radios antiguas y objetos vinculados con la cultura pop. T

El sótano retro es la llamada cueva nerd de la casa y uno de los ambientes preferidos de sus seguidores. Pergolini lo utiliza para grabar segmentos de curiosidades para Vorterix y videos para redes sociales.

Por último, el garaje también forma parte de ese circuito creativo. Allí hay una impresora 3D que Pergolini usa para fabricar réplicas, figuras y juguetes vinculados con películas, series y videojuegos. Muchas de esas piezas después pasan a los estantes del sótano o de la oficina.